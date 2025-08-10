Ραμπιό: «Είναι αδιανόητο να βλέπω παίκτες 19 ετών να πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία»

Ο χαφ της Μαρσέιγ σε δηλώσεις του σε γαλλική εφημερίδα αναφέρθηκε στην τάση των ποδοσφαιριστών να υπογράφουν σε ομάδες της Saudi Pro League, χαρακτηρίζοντας αδιανόητη τη συγκεκριμένη επιλογή, ειδικά από νεαρούς παίκτες.

Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, αφού δεν σταματά να κάνει προσθήκες και να παίρνει ποδοσφαιριστές μεγάλου βεληνεκούς.

Πιο πρόσφατα παραδείγματα η μετακίνηση του Ντάργουιν Νούνιες από τη Λίβερπουλ στην Αλ Χιλάλ έναντι 53 εκατ. ευρώ, αλλά και η απόκτηση του ελεύθερου Ινίγο Μαρτίνεθ από την Αλ Νασρ.

Πέραν αυτών όμως, ακόμη και νεαροί ποδοσφαιριστές επιλέγουν τα... πετροδόλαρα της Saudi Pro League, αντί να μείνουν στην Ευρώπη. Στον Αντριέν Ραμπιό δεν αρέσει καθόλου η όλη κατάσταση, με τον μέσο της Μαρσέιγ να χαρακτηρίζει «αδιανόητη» τη συγκεκριμένη επιλογή, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία.

«Όταν βλέπω παίκτες ηλικίας 19 ετών να υπογράφουν στη Σαουδική Αραβία... για μένα είναι αδιανόητο. Δεν είναι κάτι που θα έκανα σε εκείνη την ηλικία, αλλά ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν, μπορεί να μην μας παρακινούν τα ίδια πράγματα.

Εγώ θέλω να αγωνίζομαι στις πιο αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να νιώθω τον ενθουσιασμό σε στάδια όπως το Βελοντρόμ», δήλωσε ο 30χρονος.