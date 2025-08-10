Ραμπιό: «Είναι αδιανόητο να βλέπω παίκτες 19 ετών να πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία»
Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων, αφού δεν σταματά να κάνει προσθήκες και να παίρνει ποδοσφαιριστές μεγάλου βεληνεκούς.
Πιο πρόσφατα παραδείγματα η μετακίνηση του Ντάργουιν Νούνιες από τη Λίβερπουλ στην Αλ Χιλάλ έναντι 53 εκατ. ευρώ, αλλά και η απόκτηση του ελεύθερου Ινίγο Μαρτίνεθ από την Αλ Νασρ.
Πέραν αυτών όμως, ακόμη και νεαροί ποδοσφαιριστές επιλέγουν τα... πετροδόλαρα της Saudi Pro League, αντί να μείνουν στην Ευρώπη. Στον Αντριέν Ραμπιό δεν αρέσει καθόλου η όλη κατάσταση, με τον μέσο της Μαρσέιγ να χαρακτηρίζει «αδιανόητη» τη συγκεκριμένη επιλογή, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία.
«Όταν βλέπω παίκτες ηλικίας 19 ετών να υπογράφουν στη Σαουδική Αραβία... για μένα είναι αδιανόητο. Δεν είναι κάτι που θα έκανα σε εκείνη την ηλικία, αλλά ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν, μπορεί να μην μας παρακινούν τα ίδια πράγματα.
Εγώ θέλω να αγωνίζομαι στις πιο αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να νιώθω τον ενθουσιασμό σε στάδια όπως το Βελοντρόμ», δήλωσε ο 30χρονος.
🇫🇷🗣️ Adrien Rabiot: "When I see players aged 19 signing in Saudi Arabia... for me it's unthinkable."
"It’s not something I would have done at that age, but everyone has their own path. I don’t want to judge anyone, we may not be driven by the same things."
"For me, I want to… pic.twitter.com/gK0TwLAVhb— EuroFoot (@eurofootcom) August 10, 2025
