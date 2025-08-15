Ρεν - Μαρσέιγ 1-0: Την «ξέρανε» στις καθυστερήσεις παίζοντας με δέκα παίκτες
Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η νέα σεζόν για τη Μαρσέιγ, καθώς η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι γνώρισε την ήττα στην έδρα της Ρεν (1-0), η οποία μάλιστα έπαιζε από το 31' με παίκτη λιγότερο.
Ο Αΐτ Μπουντλάλ άφησε την ομάδα του με δέκα, βλέποντας την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Από 'κει και πέρα, η Μαρσέιγ πίεσε, είχε δύο δοκάρια με τον Ραμπιό και τον Σεμένιο, αλλά παρά την προσπάθειά της είδε τη Ρεν να της... κλέβει και τους τρεις βαθμούς. Με τον Μπλα να χρίζεται σκόρερ στο 90+1' για το τελικό 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.