Με το... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Ligue 1 η Μαρσέιγ, η οποία είδε τη Ρεν των δέκα παικτών να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να φεύγει από το γήπεδο με τους τρεις βαθμούς.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η νέα σεζόν για τη Μαρσέιγ, καθώς η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι γνώρισε την ήττα στην έδρα της Ρεν (1-0), η οποία μάλιστα έπαιζε από το 31' με παίκτη λιγότερο.

Ο Αΐτ Μπουντλάλ άφησε την ομάδα του με δέκα, βλέποντας την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Από 'κει και πέρα, η Μαρσέιγ πίεσε, είχε δύο δοκάρια με τον Ραμπιό και τον Σεμένιο, αλλά παρά την προσπάθειά της είδε τη Ρεν να της... κλέβει και τους τρεις βαθμούς. Με τον Μπλα να χρίζεται σκόρερ στο 90+1' για το τελικό 1-0.