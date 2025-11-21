Νις - Μαρσέιγ 1-5: Καταιγιστική, προσπέρασε την Παρί
Απολαυστική σε ακόμη ένα παιχνίδι η Μαρσέιγ του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Το εμπόδιο της Νις αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για τον Μέισον Γκρίνγουντ και την... παρέα του, καθώς «ισοπέδωσαν» την ομάδα της Νίκαιας με 5-1 και σκαρφάλωσαν ξανά στην κορυφή της Ligue 1 έχοντας ματς περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Μόλις στο 11', ο Ομπαμεγιάνγκ άνοιξε το σκορ για την Μαρσέιγ, αφήνοντας την σκυτάλη στον Γκρίνγουντ. Ο Άγγλος εξτρέμ με δύο προσωπικά του γκολ (33', 53') ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Ο Γουεά με έναν «κεραυνό» προσέθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, ο Τσο μείωσε λίγο αργότερα, ενώ ο Παϊσάο διαμόρφωσε στο 74' το τελικό 1-5. Στους 28 βαθμούς η Μαρσέιγ, έναν περισσότερο από την Παρί.
Η βαθμολογία της Ligue 1
