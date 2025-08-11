Ντοναρούμα: Η Παρί τον άφησε εκτός αποστολής για το Super Cup Ευρώπης και τον ωθεί στην έξοδο
Πιο αβέβαιο από ποτέ θεωρείται πλέον το μέλλον του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Παριζιάνοι φαίνεται πως δεν υπολογίζουν στον Ιταλό μετά την απόκτηση του Σεβαλιέ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και τού δείχνουν ξεκάθαρα την πόρτα της εξόδου.
Όπως έγινε άλλωστε γνωστό, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Τότεναμ δίχως να υποφέρει από κάποιον τραυματισμό, σε μια σαφή ένδειξη προθέσεων από την Παρί Σεν Ζερμέν σχετικά με το μέλλον του.
Την ίδια ώρα στην Αγγλία μιλούν για ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ιταλού γκολκίπερ, ο οποίος την περσινή περίοδο στάθηκε καταλυτικός στην πορεία των Γάλλων μέχρι την κατάκτηση του πρώτου τους Champions League.
Gianluigi Donnarumma n'est pas dans le groupe parisien pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham https://t.co/FbAktn3ukq— Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.