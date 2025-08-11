Εκτός αποστολής για το Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Τότεναμ άφησε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα η Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια σαφή ένδειξη πως δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν.

Πιο αβέβαιο από ποτέ θεωρείται πλέον το μέλλον του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Παριζιάνοι φαίνεται πως δεν υπολογίζουν στον Ιταλό μετά την απόκτηση του Σεβαλιέ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και τού δείχνουν ξεκάθαρα την πόρτα της εξόδου.

Όπως έγινε άλλωστε γνωστό, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Τότεναμ δίχως να υποφέρει από κάποιον τραυματισμό, σε μια σαφή ένδειξη προθέσεων από την Παρί Σεν Ζερμέν σχετικά με το μέλλον του.

Την ίδια ώρα στην Αγγλία μιλούν για ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ιταλού γκολκίπερ, ο οποίος την περσινή περίοδο στάθηκε καταλυτικός στην πορεία των Γάλλων μέχρι την κατάκτηση του πρώτου τους Champions League.