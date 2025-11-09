Ligue 1: Tριάρα πρωτιάς η Μαρσέιγ, «σκόρπισε» την Μονακό η Λανς
Η Μαρσέιγ έκανε το καθήκον της απέναντι στην Μπρεστ, επικράτησε 3-0 «καθαρίζοντας» από νωρίς το ματς και ανέβηκε -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της Ligue 1. Μέσα σε οκτώ λεπτά, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έθεσε τις βάσεις της νίκης, με τον Γκόμες (25') και τον Γκρίνγκουντ (33') από την άσπρη βούλα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ομπαμεγιάνγκ στο 81ο λεπτό, με την Μαρσέιγ να φτάνει αισίως τους 25 βαθμούς.
Όσους έχει και η εξαιρετική Λανς που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, αφού «άλωσε» το Μονακό με το επιβλητικό 1-4 προσπερνώντας και αυτή την Παρί Σεν Ζερμέν. Σε ένα... τρελό πρώτο μέρος έγιναν τα πάντα! Ο Εντουάρ έβαλε μπροστά τη Λανς στο 21', η Μονακό ισοφάρισε με το πέναλτι του Μπαλογκάν στο 37', προτού οι φιλοξενούμενοι πάρουν εκ νέου προβάδισμα με τον Σαΐντ τρία λεπτά αργότερα. Στο 45', ο σκόρερ των Μονεγάσκων αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα και στις καθυστερήσεις η Λανς πήρε αέρα δύο τερμάτων με σκόρερ τον Σανγκαρέ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Σαΐντ στο 60'.
Στο άλλο ματς, η Χάβρη «έκλεψε» στο 90+5' τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Ναντ με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.
Η βαθμολογία της Ligue 1
