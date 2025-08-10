Αλ Νασρ, μεταγραφές: Ανακοίνωσε τον Ινίγο Μαρτίνεθ για ένα χρόνο
Ακόμη μια σπουδαία κίνηση ολοκλήρωσε και επίσημα η Αλ Νασρ. Μετά την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ από την Τσέλσι, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και εκείνη του Ινίγο Μαρτίνεθ μέχρι το 2026.
Η είδηση της αποχώρησης του Ισπανού στόπερ από την Μπαρτσελόνα, και μάλιστα ως ελεύθερος, έσκασε σαν «βόμβα» στην Ιβηρική χώρα, με τους «μπλαουγκράνα» να χάνουν δίχως κανένα χρηματικό αντίτιμο έναν εκ των κορυφαίων παικτών της περσινής σεζόν.
Όπως διαρρέει, ο Μαρτίνεθ είχε ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του επέτρεπε να φύγει χωρίς μεταγραφικό κόστος, εάν ερχόταν πρόταση από Σαουδική Αραβία. Κάτι που αν ισχύει δείχνει την κάκιστη διοικητική διαχείριση της Μπάρτσα, αν αναλογιστούμε τα ποσά που προσφέρουν οι σύλλογοι της Saudi Pro League.
Official ✍️
Spanish defender Iñigo Martínez joins #AlNassr as a free agent 💛 pic.twitter.com/qFVyXfiXgV— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025
