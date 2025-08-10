Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε ως ελεύθερος στην ομάδα της Saudi Pro League έως το επόμενο καλοκαίρι (2026).

Ακόμη μια σπουδαία κίνηση ολοκλήρωσε και επίσημα η Αλ Νασρ. Μετά την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ από την Τσέλσι, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και εκείνη του Ινίγο Μαρτίνεθ μέχρι το 2026.

Η είδηση της αποχώρησης του Ισπανού στόπερ από την Μπαρτσελόνα, και μάλιστα ως ελεύθερος, έσκασε σαν «βόμβα» στην Ιβηρική χώρα, με τους «μπλαουγκράνα» να χάνουν δίχως κανένα χρηματικό αντίτιμο έναν εκ των κορυφαίων παικτών της περσινής σεζόν.

Όπως διαρρέει, ο Μαρτίνεθ είχε ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του επέτρεπε να φύγει χωρίς μεταγραφικό κόστος, εάν ερχόταν πρόταση από Σαουδική Αραβία. Κάτι που αν ισχύει δείχνει την κάκιστη διοικητική διαχείριση της Μπάρτσα, αν αναλογιστούμε τα ποσά που προσφέρουν οι σύλλογοι της Saudi Pro League.