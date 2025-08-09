Η Λίβερπουλ αποχαιρέτησε τον Ντάργουιν Νούνιες, που ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ.

Κανείς δεν μπορεί να του πει ότι δεν τίμησε τη φανέλα, ότι ήταν αδιάφορος. Εντάξει, ο Ντάργουιν Νούνιες δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του generational σέντερ φορ που περίμεναν στη Λίβερπουλ, όμως δέθηκε με σημαντική μερίδα του κόσμου της και χάρισε όμορφες στιγμές. Πλέον, αποτελεί παρελθόν από τους Reds, που έπρεπε να... κάνουν χώρο για το colpo grosso που ετοιμάζουν με τον Αλεξάντερ Ίσακ.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Ο Ουρουγουανός στράικερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ στην οποία πουλήθηκε με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος ανακοινώθηκε με εντυπωσιακό video από τον σαουδαραβικό σύλλογο και δέχθηκε τις καλύτερες ευχές της Λίβερπουλ εν όψει του νέου του βήματος. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Οι Reds αγόρασαν τον Νούνιες με 85 εκατομμύρια ευρώ από την Μπενφίκα το 2022, όταν ήταν 23 ετών. Χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής στην πρώτη του σεζόν, έδειξε το καλύτερό του πρόσωπο στη δεύτερη, όμως δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Άρνε Σλοτ και αναπόφευκτα οδηγήθηκε στην έξοδο. Συνολικά, με τη Λίβερπουλ μέτρησε 40 γκολ και 26 ασίστ σε 143 εμφανίσεις κατακτώντας Πρωτάθλημα, League Cup και Community Shield.