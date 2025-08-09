Τον διάδοχο του Τζίτζι Ντοναρούμα βρήκε η Παρί Σεν Ζερμέν, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Σεβαλιέ από τη Λιλ.

Είδε τον εαυτό του να είναι υποψήφιος για το «Yachine Trophy», αφού πέρυσι ήταν ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Και τώρα είναι και... Παριζιάνος. Ο λόγος για τον Λούκας Σεβαλιέ που θα ενισχύσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον «άσο».

Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έψαχνε τον διάδοχο του Τζίτζι Ντοναρούμα, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου, και τον βρήκε, αφού ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γάλλου γκολκίπερ από τη Λιλ. Η μεταγραφή του μπορεί με τα bonus να φτάσει μέχρι και τα 55 εκατομμύρια ευρώ και ο Σεβαλιέ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην πρωτεύουσα μέχρι το 2030.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει όλο το μέλλον μπροστά του και δήλωσε πανευτυχής με τη μεταγραφή του. «Πραγματοποιώ ένα από τα όνειρά μου, από όταν ήμουν παιδί ήθελα να αγωνιστώ στο κορυφαίο επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεβαλιέ.