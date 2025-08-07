Παρί Σεν Ζερμέν, μεταγραφές: Τα βρήκε με την Μπόρνμουθ για Ζαμπαρνί
Οι διαπραγματεύσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπόρνμουθ αναφορικά με την... μετακόμιση του Ίλια Ζαμπαρνί στο Παρίσι εξελίσσονται με θετικό πρόσημο για την γαλλική ομάδα.
Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις έχοντας εισέλθει στις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να «κλείσει» και οριστικά το deal. Σύμφωνα με το «Sky Sports», Παρί και Μπόρνμουθ τα βρήκαν ως προς το σταθερό ποσό της μεταγραφής, το οποίο θα αγγίξει τα 63 εκατ. ευρώ, και τώρα δουλεύουν επάνω στα bonus.
Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, η Μπόρνμουθ είχε απορρίψει την αρχική προσέγγιση της Παρί, ενώ η επιθυμία του 22χρονου Ουκρανού ήταν εξαρχής να αγωνιστεί με τη φανέλα των Παριζιάνων. Με το... κενό στα οικονομικά «θέλω» των Κερασιών να γεφυρώνεται, ο Ζαμπαρνί βρίσκεται με το ένα πόδι στο Παρίσι.
BREAKING: PSG are in advanced talks over a deal for Bournemouth defender Illia Zabarnyi🚨— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 7, 2025
Talks are currently around add-ons with a fixed fee of €63 million agreed (£55 million) 👀 pic.twitter.com/olyEx40cJu
