«Κλείνει» η μεταγραφή του Ίλια Ζαμπαρνί στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού αμυντικού της Μπόρνμουθ.

Ακόμη έναν παίκτη-κλειδί ετοιμάζεται να παραχωρήσει η Μπόρνμουθ, η οποία το φετινό καλοκαίρι έχει εισπράξει πάνω από 100 εκατ. ευρώ και... συνεχίζει.

Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Ίλια Ζαμπαρνί, τον 22χρονο αμυντικό της Μπόρνμουθ. Ο ίδιος τα έχει βρει με την Παρί Σεν Ζερμέν για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ των δύο συλλόγων.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on Ilya Zabarnyi deal, here we go very soon!



Positive contact with Bournemouth, small details to be clarified and then Zabarnyi will join PSG.



Agreement done between Zabarnyi and PSG on 5 year deal since May, as @FabriceHawkins called. pic.twitter.com/kChukOla9p