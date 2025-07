Σανίδα σωτηρίας για τη Λυών- «Αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζεται να συγκεντρώσει για να αποφύγει τον υποβιβασμό»

Για να εξασφαλιστεί η παρουσία της Λυών στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας θα πρέπει να καταβάλει συνολικά ένα ποσό της τάξεως των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L'Équipe, η Λυών γνωρίζει πλέον το οικονομικό κεφάλαιο που χρειάζεται να συγκεντρώσει για να ανατρέψει την απόφαση του υποβιβασμού της στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, μετά την έφεση που θα ασκήσει στην Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διοίκησης (DNCG) που είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την επίβλεψη των λογαριασμών των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων στη Γαλλία.

Η έφεση της Λυών στην αρμόδια οικονομική αρχή του γαλλικού ποδοσφαίρου έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου.

Οι διοικητικοί παράγοντες της ομάδας έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να συγκεντρώσουν το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αναιρέσουν τον υποβιβασμό τους στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Από αυτά τα χρήματα, τα μισά τουλάχιστον (100 εκατομμύρια ευρώ) πρέπει να συγκεντρωθούν στις 6 ημέρες που απομένουν πριν από την έφεση. Τα χρήματα αυτά πρέπει να είναι ενεργά και διαθέσιμα στους λογαριασμούς του συλλόγου.

Επιπλέον, η Λυών πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι μπορεί να σιγουρεύσει πως τα επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν στους λογαριασμούς του συλλόγου πριν από το τέλος της σεζόν.

Το ποσό αυτό πιθανότατα θα συγκεντρωθεί μέσω χρηματικών ροών από τις διοργανώσεις, τις εμπορικές συμφωνίες και τις πωλήσεων παικτών.

Ο Τζον Τέξτορ δεν θα εμφανιστεί στη συνεδρίαση της έφεσης με την DNCG. Αντ' αυτού θα εμφανιστεί η νέα πρόεδρος, Μισέλ Κανγκ, συνοδευόμενη από τον γενικό διευθυντή Μίκαελ Γκέρλινγκερ.

Αν τελικά η Λυών καταφέρει και γλυτώσει τον υποβιβασμό και παραμείνει στη κορυφαία κατηγορία, τότε θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στο Europa League του χρόνου, κάτι που θα σημαίνει ότι η Κρίσταλ Πάλας, θα βρεθεί εκτός της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, λόγω του καθεστώτος πολυϊδιοκτησίας της UEFA.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το αν σε μία τέτοια περίπτωση η Πάλας θα «υποβιβαστεί» στο Conference League, ή θα βρεθεί εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων γενικά.

