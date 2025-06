Μπαρτσελόνα και Μονακό ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του νεαρού εξτρέμ, με το συμβόλαιο να προβλέπει και οψιόν αγοράς από πλευράς Μονεγάσκων.

Η μεταγραφική ενίσχυση της Μονακό συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία με τον Πολ Πογκμπά, που επιστρέφει στα γήπεδα ύστερα από την τιμωρία του για ντόπινγκ, «κλείνει» και τον Άνσου Φάτι.

Το γαλλικό κλαμπ είχε έρθει εδώ και σχεδόν ένα μήνα σε συμφωνία με τον winger της Μπαρτσελόνα, όμως για διάφορους λόγους το deal είχε... κολλήσει. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες βρήκαν τη «χρυσή τομή» για τον δανεισμό του παίκτη, με τη Μονακό να διατηρεί και οψιόν αγοράς.

Ο 22χρονος ενημερώθηκε από τον Χάνσι Φλικ πως δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν, χωρίς ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» να είναι βέβαιοι πως θέλουν να τον χάσουν, μιας και η μεταξύ τους συμφωνία ισχύει έως το 2027. Εξ' ου και ο δανεισμός.

🚨🇲🇨 Understand AS Monaco are planning for Ansu Fati’s medical this week.



Monaco and Barcelona are completing all details of the agreement on loan with buy option clause.



Here we go, still expected soon. ✅ pic.twitter.com/qx5XTthT3C