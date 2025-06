Πογκμπά: «Η Γιουβέντους δεν με βοήθησε, νόμιζα πως ''πάλευα'' μόνο με την υπόθεση ντόπινγκ»

Ο Γάλλος σταρ που είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση για χάρη της Μονακό, προέβη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ρίχνοντας «καρφιά» προς τη Γιουβέντους.

Το όνομα του Πολ Πογκμπά έχει επιστρέψει για τα καλά στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, αφού ο Γάλλος μέσος είναι έτοιμος για την επιστροφή του στα γήπεδα, ευρισκόμενος πλέον πολύ κοντά στη Μονακό.

Η επιστροφή του στη δράση επανέφερε ξανά το ενδιαφέρον του κόσμου, με τον ίδιο να παραχωρεί δηλώσεις και να αφήνει «αιχμές» προς τη Γιουβέντους, η οποία όχι απλώς δεν τον βοήθησε, αλλά, όπως ισχυρίζεται, αποτέλεσε ένα έξτρα εμπόδιο στον ήδη δύσκολο δρόμο που είχε να διανύσει μετά την τιμωρία του για «ντοπάρισμα».

«Ζήτησα βοήθεια από τη Γιουβέντους, όπως το να κάνω μασάζ ή να έχω έναν ατομικό γυμναστή, αφού ήμουν πάντα μέλος της ομάδας. Είχα το δικαίωμα σε αυτό. Ας πούμε ότι δεν με υποστήριξαν, και αυτό μου έκανε εντύπωση, δεν καταλάβαινα γιατί. Νόμιζα ότι ήμουν σε πόλεμο ενάντια στο ντόπινγκ, αλλά όχι ενάντια στη Γιουβέντους», είπε χαρακτηριστικά.

