Η Παρί Σεν Ζερμέν στηρίζει Νούνο Μέντες, ο οποίος δέχθηκε ρατσιστικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Μπρεστ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή της στον Νούνο Μέντες, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο ρατσιστικών επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πορτογάλος αμυντικός δέχθηκε υβριστικά σχόλια μετά την αναμέτρηση του Σαββάτου στο «Παρκ ντε Πρενς», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1, λόγω ενός λάθους του που οδήγησε στο γκολ της Μπρεστ, η οποία προηγήθηκε με 1-0.

Παρά την αρχική απογοήτευση, η Παρί Σεν Ζερμέν γύρισε το παιχνίδι, κερδίζοντας 3-1 χάρη σε δύο γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ και ένα του Φαμπιάν Ρουίθ. Ωστόσο, ο Μέντες μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ένα από τα προσβλητικά μηνύματα που δέχθηκε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του γαλλικού συλλόγου, που με επίσημη ανακοίνωσή της καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν ανέχεται τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκρισης. Οι ρατσιστικές προσβολές που απευθύνονται στον Νούνο Μέντες είναι εντελώς απαράδεκτες. Είμαστε στο πλευρό του Νούνο και όλων όσων επηρεάζονται και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και ενώσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Στην Παρί Σεν Ζερμέν, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ένα περιβάλλον ενσωμάτωσης, σεβασμού και ενότητας τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αξίες της ανεκτικότητας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν τον σύλλογό μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Paris Saint-Germain offers its full support to its player Nuno Mendes, who was targeted with offensive and racist comments on social media following yesterday's match against Stade Brestois.



Paris Saint-Germain doesn’t tolerate racism, antisemitism or any other form of… pic.twitter.com/YqSUtMaMpl