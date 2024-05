Ο Κιλιάν Μπαπέ παρουσίασε για πρώτη φορά το κέρινο ομοίωμά του σε ξενοδοχείο του Παρισιού και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές να αποκτούν ένα δικό τους ξεχωριστό ομοίωμα, αθάνατο στο χρόνο, το οποίο συμβολίζει την επιρροή τους στο άθλημα και τα πεπραγμένα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε μια - όχι και τόσο πετυχημένη - προτομή στο αεροδρόμιο της γενέτειράς του, Μαδέιρα, ενώ ο Λιονέλ Μέσι απέκτησε ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο του αριστερού του ποδιού.

Πλέον ήταν η σειρά του Κιλιάν Μπαπέ να προβεί σε κάτι παρόμοιο, καθώς σε ξενοδοχείο του Παρισιού παρουσίασε για πρώτη φορά ένα δικό του κέρινο ομοίωμα! Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ο δημιουργός άφησε... μίλια πίσω του τον ανταγωνισμό.

Το κέρινο ομοίωμα άλλωστε είναι... φτυστό ο Μπαπέ και οι συγκρίσεις με παρόμοια έργα δεν άργησαν να πάρουν φωτιά στα social media.

Kylian Mbappé’s wax figure could be the best footballer model ever 🤯#madametussauds pic.twitter.com/tg3CDGZnz9