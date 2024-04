Στην Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2029 ο Ζαΐρ-Εμερί

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Γουάρεν Ζαΐρ-Εμερί που θα τον κρατήσει στην ομάδα του Παρισιού μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μάλιστα, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε μαζί με τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί στο περιθώριο του αγώνα με την Χάβρη, όπου τελικά η Παρί... γκέλαρε μένοντας στο 3-3, κρατώντας μία φανέλα που έγραφε πίσω το όνομά του και αντί για νούμερο είχε το 2029, την χρονιά δηλαδή που λήγει το νέο του συμβόλαιο.

Paris Saint-Germain are delighted to announce they have agreed a contract extension with Warren Zaïre-Emery. The 18-year-old midfielder has signed up with the club until 30 June 2029.#Warren2029 https://t.co/ubsP0lRgGd