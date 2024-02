Ο Κίλιαν Μπαπέ αναμένεται να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν στο τέλος της σεζόν και ήδη οι Παριζιάνοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε μια... γκάμα world class ποδοσφαιριστών.

Κίλιαν Μπαπέ... the end. Η σαπουνόπερα με πρωταγωνιστή τον Γάλλο σούπερ σταρ έλαβε το απόγευμα της Πέμπτης οριστικό τέλος. Όλα τα μεγάλα Μέσα και οι γνωστοί δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν την είδηση της απόφασης του Μπαπέ ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη γαλλική πρωτεύουσα, έπειτα από επτά χρόνια.

Ήδη τα γαλλικά Μέσα επικεντρώνονται στους πιθανούς αντικαταστάτες που θα ψάξει η Παρί μέσα στο καλοκαίρι, με τη λίστα να προκαλεί ζαλάδα. Τα ονόματα που φέρεται να έχει «κυκλώσει» η Παρί Σεν Ζερμέν προκαλούν μεγάλο ενθουσιασμό στο στρατόπεδο της γαλλικής ομάδας, έχοντας στη λίστα τόσο επιθετικούς που θα κάνουν τη διαφορά στο γκολ, όσο και μέσους που θα αλλάξουν τα δεδομένα στον άξονα.

Από χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ως προτεραιότητα την αντικατάσταση του Μπαπέ στην επίθεση. Ο πρώτος και μεγαλύτερος στόχος των Παριζιάνων φέρεται να είναι ο Βίκτορ Όσιμεν. Ο Νιγηριανός σταρ της Νάπολι ανανέωσε στα τέλη του 2023 ωστόσο στο συμβόλαιο του μπήκε η ρήτρα των 130 εκατομμυρίων ευρώ την οποία εφόσον θελήσει η Παρί δεν θα δυσκολευτεί να την ενεργοποιήσει.

Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Ραφαέλ Λεάο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ της Μίλαν αναμένεται επίσης να ψάξει ένα νέο challenge το ερχόμενο καλοκαίρι με τους Γάλλους να θέλουν να το εκμεταλλευτούν και να αναμένεται να κυνηγήσουν την περίπτωση του.

Τρίτος στη λίστα των επιθετικών βρίσκεται ο Μάρκους Ράσφορντ. Οι Παριζιάνοι έχουν χρόνια στα «ραντάρ» τους τον Άγγλο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναμένεται να εξετάσουν την περίπτωση του εφόσον ο ίδιος δηλώσει διαθέσιμος για μια αλλαγή σελίδας στην καριέρα του. Στα πλάνα των Παριζιάνων βρίσκεται και ο Μπέντζαμιν Σέσκο της Λειψίας, με τον Σλοβένο φορ να αναμένεται επίσης να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι.

