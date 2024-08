Τα ζευγάρια της League Phase της ιστορικής παρθενικής σεζόν του Champions League με το νέο format των 36 ομάδων.

Ολοκληρώθηκε η ιστορική πρώτη κλήρωση της League Phase του νέου Champions League. Οι 36 ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα και από τα χέρια των Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζίτζι Μπουφόν αναδείχθηκαν οι αντίπαλοι καθεμιάς από τις 36 συμμετέχουσες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πρώτη σέντρα στις 17 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το Σάββατο (31/8).

Με την παρακάτω σειρά είναι τα παιχνίδια των 36 ομάδων με τις έδρες να αλλάζουν εναλλάξ εντός και εκτός, με το πρώτο να είναι στην έδρα της ομάδας που αναφέρεται.

Pot 1

Ρεάλ : Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Αταλάντα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Στουτγκάρδη, Μπρεστ

: Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Αταλάντα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Στουτγκάρδη, Μπρεστ Μάντσεστερ Σίτι: Ίντερ, Παρί, Μπριζ, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Σπόρτινγκ, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν

Ίντερ, Παρί, Μπριζ, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Σπόρτινγκ, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Παρί : Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν, Ατλέτικο, Άρσεναλ, ΑΪντχόφεν, Ζάλτσμπουργκ, Τζιρόνα, Στουτγκάρδη

: Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν, Ατλέτικο, Άρσεναλ, ΑΪντχόφεν, Ζάλτσμπουργκ, Τζιρόνα, Στουτγκάρδη Λίβερπουλ : Ρεάλ, Λειψία, Λεβερκούζεν Μίλαν, Λιλ, Αϊντχόφεν, Μπολόνια, Τζιρόνα

: Ρεάλ, Λειψία, Λεβερκούζεν Μίλαν, Λιλ, Αϊντχόφεν, Μπολόνια, Τζιρόνα Ίντερ : Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ερυθρός, Γιούνγκ Μπόις, Μονακό, Σπάρτα

: Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ερυθρός, Γιούνγκ Μπόις, Μονακό, Σπάρτα Μπάγερν : Παρί, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Σαχτάρ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Άστον Βίλα

: Παρί, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Σαχτάρ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Άστον Βίλα Ντόρτμουντ : Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Σαχτάρ, Μπριζ, Σέλτικ , Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια,

: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Σαχτάρ, Μπριζ, Σέλτικ , Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια, Λειψία: Λίβερπουλ, Ίντερ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Σπόρτινγκ, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουρμ Γρατς

Pot 2

Λεβερκούζεν : Ίντερ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Ατλέτικο, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Σπάρτα Πράγας, Μπρεστ

: Ίντερ, Λίβερπουλ, Μίλαν, Ατλέτικο, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Σπάρτα Πράγας, Μπρεστ Ατλέτικο : Λειψία, Παρί, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Λιλ, Ζάλτσμπουργκ, Σλόβαν, Σπάρτα Πράγας

: Λειψία, Παρί, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Λιλ, Ζάλτσμπουργκ, Σλόβαν, Σπάρτα Πράγας Αταλάντα : Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Σαχτάρ, Σέλτικ, Γιουνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στουτγκάρδη

: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Σαχτάρ, Σέλτικ, Γιουνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στουτγκάρδη Γιουβέντους: Σίτι, Λειψία, Μπενφίκα, Μπριζ, Αιντχόφεν, Λιλ, Στουτγκάρδη, Άστον Βίλα

Σίτι, Λειψία, Μπενφίκα, Μπριζ, Αιντχόφεν, Λιλ, Στουτγκάρδη, Άστον Βίλα Μπενφίκα : Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Ατλέτικο, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Ερυθρός Αστέρας, Μπολόνια, Μονακό

: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Ατλέτικο, Γιουβέντους, Φέγενορντ, Ερυθρός Αστέρας, Μπολόνια, Μονακό Άρσεναλ : Παρί, Ίντερ, Σαχτάρ, Αταλάντα, Ντινάμο Ζάγκρεμο, Σπόρτινγκ, Μονακό, Τζιρόνα

: Παρί, Ίντερ, Σαχτάρ, Αταλάντα, Ντινάμο Ζάγκρεμο, Σπόρτινγκ, Μονακό, Τζιρόνα Μπριζ : Ντόρτμουντ, Σίτι, Γιουβέντους, Μίλαν, Σπόρτινγκ, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουρμ Γκρατς

: Ντόρτμουντ, Σίτι, Γιουβέντους, Μίλαν, Σπόρτινγκ, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουρμ Γκρατς Σαχτάρ : Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Αταλάντα, Άρσεναλ, Γιουνγκ Μπόις, PSV, Μπρεστ, Μπολόνια

: Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Αταλάντα, Άρσεναλ, Γιουνγκ Μπόις, PSV, Μπρεστ, Μπολόνια Μίλαν: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Μπριζ, Λεβερκούζεν, Ερυθρός Αστέρας, Ζάγκρεμπ, Τζιρόνα, Σλόβαν Μπρατιλάβας

Pot 3

Φέγενορντ : Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Σπάρτα Πράγας, Τζιρόνα

: Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ζάλτσμπουργκ, Λιλ, Σπάρτα Πράγας, Τζιρόνα Σπόρτινγκ : Σίτι, Λειψία, Άρσεναλ, Μπριζ, Λιλ, PSV, Μπολόνια, Στουρμ Γκρατς

: Σίτι, Λειψία, Άρσεναλ, Μπριζ, Λιλ, PSV, Μπολόνια, Στουρμ Γκρατς Αϊντχόφεν : Λίβερπουλ, Παρί, Σαχτάρ, Γιουβέντους, Σπόρτινγκ, Ερυθρός, Ζιρόνα, Μπρεστ

: Λίβερπουλ, Παρί, Σαχτάρ, Γιουβέντους, Σπόρτινγκ, Ερυθρός, Ζιρόνα, Μπρεστ Ντινάμο Ζάγκρεμπ : Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μίλαν, Άρσεναλ , Σέλτικ, Ζάλτσμπουργκ, Μονακό, Σλόβαν

: Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μίλαν, Άρσεναλ , Σέλτικ, Ζάλτσμπουργκ, Μονακό, Σλόβαν Ζάλτσμπουργκ : Παρί, Ρεάλ, Ατλελέτικο, Λεβερκούζεν, Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Μπρεστ, Σπάρτα Πράγας

: Παρί, Ρεάλ, Ατλελέτικο, Λεβερκούζεν, Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Μπρεστ, Σπάρτα Πράγας Λιλ : Ρεάλ, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Φέγενορντ, Σπλορτινγκ, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια

: Ρεάλ, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Φέγενορντ, Σπλορτινγκ, Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια Ερυθρός Αστέρας : Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Μιλαν, Αιντχοόφεν, Γιουνγκ Μπόις, Στουτγκάρδη, Μονακό

: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Μιλαν, Αιντχοόφεν, Γιουνγκ Μπόις, Στουτγκάρδη, Μονακό Γιουνγκ Μπόις : Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Σαχτάρ, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη

: Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Σαχτάρ, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη Σέλτικ: Λειψία, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Αταλάντα, Γιουνγκ Μπόις, Ντινάμο, Σλόβαν, Άστον Βίλα

Pot 4

Σλόβαν Μπρατισλάβας : Σίτι, Μπάγερν, Μίλαν, Ατλέτικο, Ντίναμο, Σέλτικο, Στουτγκάρδη Ζιρόνα

: Σίτι, Μπάγερν, Μίλαν, Ατλέτικο, Ντίναμο, Σέλτικο, Στουτγκάρδη Ζιρόνα Μονακό : Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Άρσεναλ Ερυθρός, Ντίναμο , Άστον Βίλα Μπολόνια

: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μπενφίκα, Άρσεναλ Ερυθρός, Ντίναμο , Άστον Βίλα Μπολόνια Σπάρτα Πράγας : Ίντερ , Σίτι , Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Μπρεστ Στουτγκάρδη

: Ίντερ , Σίτι , Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ζάλτσμπουργκ, Φέγενορντ, Μπρεστ Στουτγκάρδη Άστον Βίλα : Μπάγερν, Λειψία, Γιουβέντους, Μπριζ, Σέλτικ, Γιούνγκ Μπόις, Μπολόνια, Μονακό

: Μπάγερν, Λειψία, Γιουβέντους, Μπριζ, Σέλτικ, Γιούνγκ Μπόις, Μπολόνια, Μονακό Μπολόνια : Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Σαχτάρ, Μπενφίκα, Λιλ, Σπόρτινγκ, Μονακό, Άστον Βίλα

: Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ, Σαχτάρ, Μπενφίκα, Λιλ, Σπόρτινγκ, Μονακό, Άστον Βίλα Τζιρόνα : Λίβερπουλ, Παρί, Άρσεναλ, Μίλαν, Φέγενορντ, PSV, Σλόβαν, Στουρμ Γκρατς

: Λίβερπουλ, Παρί, Άρσεναλ, Μίλαν, Φέγενορντ, PSV, Σλόβαν, Στουρμ Γκρατς Στουτγκάρδη : Παρί, Ρεάλ, Ατλάντα, Γιουβέντους, Γιουνγκ Μπόις, Ερυθρός Αστέρας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν

: Παρί, Ρεάλ, Ατλάντα, Γιουβέντους, Γιουνγκ Μπόις, Ερυθρός Αστέρας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Στουρμ Γκρατς: Λειψία, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Αταλάντα, Σπορτινγκ, Λιλ, Τζιρονα, Μπρεστ

Λειψία, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Αταλάντα, Σπορτινγκ, Λιλ, Τζιρονα, Μπρεστ Μπρεστ: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Σαχτάρ, Αϊντχόφεν, Ζάλτσμπουργκ, Στουρμ, Σπάρτα