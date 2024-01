Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται για το καλοκαίρι ο Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος έχει ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιό του με τη Μίλαν ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε φουλ ρυθμούς προχωρούν τα μεταγραφικά σχέδια της Παρί Σεν Ζερμέν για το καλοκαίρι, η οποία ετοιμάζεται να προσελκύσει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες της Serie A.

Τη στιγμή που οι Παριζιάνοι περιμένουν να μάθουν την απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ σχετικά με το μέλλον του, στο Παρίσι δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο.

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από τον έγκυρο δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, ο οποίος βέβαια συμπληρώνει πως ακόμα δεν υπάρχουν επαφές μεταξύ Παρί και Μίλαν για τη διαπραγμάτευση της μεταγραφής.

Από την πλευρά του πάντως ο Πορτογάλος γνωρίζει για το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πρέπει να αποφασίσει αν θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ροσονέρι ή αν θα πληρώσει τη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φετινή σεζόν ο Πορτογάλος αριστερός εξτρέμ μετράει έξι γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 26 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μίλαν σε όλες τις διοργανώσεις.

Il Paris Saint-Germain è interessato a Rafael Leão in vista del mercato estivo.



Come raccontato da @SaberDesfa il numero 10 rossonero è nella lista del club francese per rinforzare l’attacco. È uno dei profili maggiormente apprezzati.



In questo momento c’è nessuna trattativa…