Η επικείμενη αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ από την Παρί αναγκάζει τους Γάλλους να βγουν στο μεταγραφικό παζάρι, με τον Γκάβι να συμπεριλαμβάνεται ψηλά στους στόχους!

Το φως της δημοσιοότητας αρχίζουν να βλέπουν τα μεταγραφικά σχέδια της Παρί Σεν Ζερμέν ενόψει του επόμενου καλοκαιριού. Μετά την ειλημμένη απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, στη γαλλική πρωτεύουσα προετοιμάζονται για ένα έντονο καλοκαίρι γεμάτο μεταγραφές!

Βίκτορ Οσιμέν και Ραφαέλ Λεάο είναι οι μεγάλοι στόχοι για την επιθετική γραμμή, αλλά δεν είναι οι μόνοι! Σύμφωνα με το «Athletic», οι Γάλλοι έχουν στρέψει παράλληλα την προσοχή τους και στην απόκτηση του Γκάβι από τη Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση του κέντρου.

Στη Βαρκελώνη ο νεαρός μέσος θεωρείται μη διαθέσιμος προς πώληση, αλλά στην Παρί ευελπιστούν πως τα οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν το σύλλογο μαζί με μια γενναιόδωρη πρόταση θα καταφέρουν να κάμψουν τη στάση του.

Την ίδια στιγμή βέβαια είναι αβέβαιο αν ο ίδιος Γκάβι θέλει να φύγει από τη Μπαρτσελόνα, με τον 19χρονο να προς το παρόν να έχει δώσει ξεκάθαρα σημάδια παραμονής στη La Liga και την Ισπανία.

Η Παρί πάντως από την πλευρά της σκοπεύει να τεστάρει τα νερά, με τον Λουίς Ενρίκε να αποτελεί θαυμαστή του Γκάβι από τον καιρό που οι δυο τους συνεργάστηκαν για πρώτη και μοναδική φορά στην εθνική Ισπανίας.

