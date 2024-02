Προετοιμασίες για ένα καλοκαίρι γεμάτο μεταγραφές κάνουν στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Παριζιάνους να στρέφουν το βλέμμα τους στην περίπτωση του Βίκτορ Οσιμέν.

Η ανακοίνωση από πλευράς Κιλιάν Μπαπέ στους ανθρώπους της Παρί Σεν Ζερμέν πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι φέρνει εξελίξεις στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα οι Παριζιάνοι θέλουν να προσελκύσουν δυο μεγάλους αστέρες για να αντικαταστήσουν τον Γάλλο, με το «Athletic» να αποκαλύπτει έναν από τους δυο στόχους.

Ο λόγος για τον επιθετικό της Νάπολι, Βίκτορ Οσιμέν, με τους Παριζιάνους να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει του καλοκαίριού. Ο Νιγηριανός άλλωστε έχει κλείσει ήδη το μάτι στην έξοδο από τη Serie A, αν και η Παρί πρόκειται να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό από ομάδες της Premier League.

Την ίδια στιγμή άλλα δημοσιεύματα θέλουν τον Ραφαέλ Λεάο να βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Παριζιάνων, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην Ιταλία για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.

Τη φετινή περίοδο ο Οσιμέν μετράει συνολικά οκτώ και τρεις ασίστ με τη φανέλα της Νάπολι σε 18 συμμετοχές.

