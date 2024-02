Διχασμένο παρουσιάζεται το περιβάλλον του Κιλιάν Μπαπέ σχετικά με την οικονομική πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που καθυστερεί την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Μετέωρο παραμένει το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ενόψει ενός ακόμη καλοκαιριού στέκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Τη στιγμή που το συμβόλαιό του με την Παρί εκπνέει τον Ιούνιο, ο Γάλλος έχει την ευκαιρία να ανανεώσει και να παραμείνει στο Παρίσι ή να δεχτεί την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αν και ο Γάλλος φαίνεται πως δίνει προτεραιότητα στους Μερένγκες κλίνοντας περισσότερο προς την έξοδο, η οικονομική πρόταση των Ισπανών έχει διχάσει το περιβάλλον του!

Σύμφωνα με το έγκυρο «Athletic», ο Κιλιάν Μπαπέ έχει δώσει μεν θετικά σημάδια για μεταγραφή στη Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι, αλλά το στενό του περιβάλλον δεν μοιάζει ικανοποιημένο με την πρόταση των Μερένγκες και καθυστερεί τη διαδικασία.

Οι οικονομικοί όροι άλλωστε που έχει προτείνει η Ρεάλ αυτή τη φορά είναι χαμηλότεροι σε σχέση με το 2022, όταν το ισπανικό κλαμπ προσέφερε στον Γάλλο ετήσιο μισθό ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ με μπόνους υπογραφής που θα άγγιζε τα 130 εκατομμύρια.

Τα ανανεωμένα νούμερα ωστόσο δυο χρόνια αργότερα δεν φαίνεται να εντυπωσιάζουν την κουστωδία του 25χρονου αστέρα, οι οποίοι συμβουλεύουν τον ποδοσφαιριστή πως στην Παρί θα κερδίζει πολλά περισσότερα εφόσον ανανεώσει.

Από την πλευρά του ο Φλορεντίνο Πέρεθ που εμφανίζεται ως «ασυνήθιστα κοντά στις διαπραγματεύσεις» είναι αισιόδοξος πως ο Μπαπέ στο τέλος θα δεχτεί την πρόταση των Μαδριλένων, θεωρώντας πως έχει κάνει το παν για να τον φέρει στη Μαδρίτη.

Την ίδια στιγμή στο Παρίσι παρουσιάζονται ήρεμοι με τις εξελίξεις, γνωρίζοντας πως ακόμα κι αν ο Γάλλος αποφασίσει να φύγει, στο κλαμπ θα είναι καλυμμένοι οικονομικά μετά την δέσμευσή του να παραιτηθεί από το μπόνους αφοσίωσης που άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Kylian Mbappe is yet to communicate a decision on his future with Paris Saint-Germain and Real Madrid still waiting.#RMCF's proposal is lower than PSG’s and sources say Mbappe’s camp are so far unconvinced.



