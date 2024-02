«Χορός» δημοσιευμάτων σχετικά με την επικείμενη - καταπώς φαίνεται - μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγινε ο τελευταίος που επιβεβαίωσε πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν... σε γάμο.

Ο γάμος που για καιρό φάνταζε... αναπόφευκτος μα πάντα «στούκαρε» στον τοίχο της Παρί φαίνεται να είναι όλο και πιο κοντά! Στις αρχές του έτους το Foot Mercato έριξε την αρχική «βόμβα», κάνοντας λόγο για πλήρη συμφωνία μεταξύ του Μπαπέ και της Ρεάλ Μαδρίτης εν όψει του καλοκαιριού, όταν ο Γάλλος θα είναι ελεύθερος.

🚨 More on Kylian Mbappé. Real Madrid total confidence has also been shared in the dressing room.



If he decided to sign for Real Madrid, the salary would have to be significantly lower than 2022.



🔴🔵 PSG have already prepared their backup plan, in case Mbappé decides to leave. pic.twitter.com/JCWoH2HjZU