Ένα νέο ενδεχόμενο σχετικά με το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ - που εκτυλίσσεται ξανά σε σίριαλ - φέρνουν στο προσκήνιο με δημοσίευμά τους οι Times.

Η σαπουνόπερα που γύρω από το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ... καλά κρατεί. Το συμβόλαιο του Γάλλου στην Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και άπαντες αναμένουν να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του, πιθανότατα μακριά από την πατρίδα του.

Ήδη άλλωστε το φλερτ του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει φουντώσει ξανά. Η Βασίλισσα είναι πρόθυμη να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ρόστερ της και τού έχει στείλει... τελεσίγραφο απάντησης μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου.

Kylian Mbappé is unimpressed by Real Madrid’s attempt to push him into signing a pre-contract agreement this month. The France superstar wants to further explore a range of options — including a free agency switch to the Premier Leaguehttps://t.co/VPBH3CWMNZ