Τι είπε ο Κιλιάν Μπαπέ αναφορικά με το μέλλον του στην Παρί Σεν Ζερμέν και το θέμα της ανανέωσης του.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν έχει αποφασίσει ακόμα, έχοντας μπει παράλληλα στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν, κάτι που σημαίνει ότι όποια ομάδα ενδιαφερθεί έχει και τη δυνατότητα να «χτυπήσει» την πόρτα του 25χρονου με επίσημη πρόταση εν όψει του καλοκαιριού.

Ο Μπαπέ μίλησε και τόνισε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το επόμενο του βήμα, καθώς τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία με τον Αλ Κελαϊφί για το καλό της Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και της δικής του πλευράς.

«Δεν έχω πάρει ακόμα κάποια απόφαση αλλά έχουμε συμφωνία με τον Αλ Κελαϊφί για το καλό και των δύο πλευρών. Η προσοχή πρέπει να είναι στην ομάδα και όχι σε εμένα. Το 2022 δεν ήξερα τι θα κάνω μέχρι τον Μάιο. Εάν ήξερα τι θα έκανα δεν θα τραβούσα την υπόθεση. Δεν έχει νόημα αυτό», δήλωσε ο Γάλλος σούπερ σταρ.

🚨🇫🇷 BREAKING — Kylian Mbappé: “I didn’t make my decision but we have an agreement with the president Al Khelaifi so it means that all parties are protected”.



“Focus is on the team, not on my situation”. pic.twitter.com/JcTqeKoG3C