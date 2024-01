Η Ρεάλ Μαδρίτης φουλάρει για την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ ως ελεύθερο από την Παρί, αλλά το οικονομικό πακέτο που προσφέρει είναι μικρότερο από εκείνο του 2022.

Το μεταγραφικό σίριαλ γύρω από τον Κιλιάν Μπαπέ αρχίζει ξανά να παίρνει... φωτιά! Ο Γάλλος αστέρας από την 1η Ιανουαρίου είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί και πρώτος - πρώτος φυσικά είναι ο... μόνιμος μνηστήρας από τη Μαδρίτη.

Αυτή τη φορά ωστόσο η λογική της Ρεάλ είναι διαφορετική... Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος οι Μερένγκες θα διατηρήσουν μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στον 25χρονο επιθετικό και του έχουν δώσει προθεσμία μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου για να πάρει μια απόφαση για το μέλλον του.

Σύμφωνα μάλιστα με το καθόλα έγκυρο «Athletic», το οικονομικό πακέτο που προσφέρουν οι Ισπανοί στον Μπαπέ είναι μικρότερο με το αντίστοιχο που του πρότειναν το 2022, το οποίο αφορούσε μπόνους υπογραφής ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο μισθό που άγγιζε τα 26 εκατομμύρια.

Ακόμα κι έτσι πάντως εφόσον ο Γάλλος δεχθεί την πρόταση της Ρεάλ τότε θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ρόστερ, σε μια κίνηση βέβαια που απαιτεί μια μεγάλη οικονομική θυσία από τον ίδιο.

Όπως προσθέτει άλλωστε το δημοσίευμα ο Μπαπέ αμείβεται με 75 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από την Παρί Σεν Ζερμέν δίχως να συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους, ποσό δηλαδή τουλάχιστον τριπλάσιο από αυτό που θα λαμβάνει στη Μαδρίτη.

Πλέον η απόφαση είναι στα χέρια του Γάλλου αστέρα, ο οποίος σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα δεν θέλει να... τραβήξει πολύ το σίριαλ και θα δώσει την απάντησή του στους εμπλεκόμενους πριν από τη φάση των «16» του Champions League.

