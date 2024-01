Ο Κίλιαν Μπαπέ μίλησε για μια συμφωνία που υπάρχει με τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί και οι Άγγλοι αποκάλυψαν τον κρυφό όρο που έχουν τοποθετήσει στο συμβόλαιο οι δύο πλευρές.

Στο επίκεντρο εξακολουθεί να βρίσκεται ο Κίλιαν Μπαπέ καθώς από την πρώτη ημέρα του έτους, ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμήσει, καθώς το υπάρχον συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 25χρονος αστέρας μίλησε το βράδυ της Τετάρτης στα γαλλικά Μέσα και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει κάτι, καθώς έκανε λόγο και για μια συμφωνία ανάμεσα στον ίδιο και τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Μια συμφωνία την οποία αποκαλύπτουν οι Άγγλοι. Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια όσον αφορά τα μπόνους... αφοσίωσης.

Σε περίπτωση που ο Μπαπέ αποφασίσει να αποχωρήσει από την Παρί, τότε ο Γάλλος θα αφήσει τα μπόνους, χάνοντας ουσιαστικά ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ! Από την άλλη, σε περίπτωση που ο Μπαπέ αποφασίσει να ανανεώσει τότε θα λάβει κανονικά τα μπόνους του.

«Δεν έχω πάρει ακόμα κάποια απόφαση αλλά έχουμε συμφωνία με τον Αλ Κελαϊφί για το καλό και των δύο πλευρών. Η προσοχή πρέπει να είναι στην ομάδα και όχι σε εμένα. Το 2022 δεν ήξερα τι θα κάνω μέχρι τον Μάιο. Εάν ήξερα τι θα έκανα δεν θα τραβούσα την υπόθεση. Δεν έχει νόημα αυτό», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος σταρ.

