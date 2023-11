Μπαπέ: «Ακόμα και ο Μέσι άλλαξε πράγματα στο παιχνίδι του για να παραμείνει στην ελίτ»

Ο Μπαπέ, σε συνέντευξή του στο Telefoot, τόνισε ότι προτιμά να μιλάει για το ποδόσφαιρο και όχι για το μέλλον του, η έκβαση του οποίου παραμένει αβέβαιη.

Μετά από πέντε μήνες σιωπής, ο Κιλιάν Μπαπέ, εμφανίστηκε και πάλι δημόσια ως αρχηγός της εθνικής Γαλλίας. Μιλώντας στα ΜΜΕ σε συνέντευξη Τύπου για πρώτη φορά από τις 15 Ιουνίου, ο επιθετικός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Telefoot, στην οποία ανέλυσε διάφορα τρέχοντα ζητήματα.

Όσον αφορά το μέλλον του, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο, επέλεξε να μην σχολιάσει κάτι και προτίμησε να επικεντρωθεί στην απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο. «Θέλω ο κόσμος να μιλάει για την εθνική ομάδα, έχουμε πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω ο κόσμος να μιλάει γι' αυτό και όχι για μένα για κάτι που θα λυθεί μια μέρα, θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ήταν κάτι για το οποίο δεν ήθελα να μιλήσω, το μέλλον μου, ήταν κάτι που έκανα ήδη τον Ιούνιο και απασχόλησε ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής ομάδας».

Αργότερα, όταν ρωτήθηκε για την εξέλιξή του ως παίκτης, αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι συμπαίκτη του τις τελευταίες σεζόν στο Παρίσι, επισημαίνοντας ότι ακόμα και ο Αργεντινός σούπερ σταρ άλλαξε πράγματα στο παιχνίδι του για να παραμείνει στην ελίτ. «Ακόμα και οι καλύτεροι παίκτες έπρεπε να αλλάξουν πράγματα. Εγώ έπαιξα με τον Λέο (Μέσι). Ο Λέο, άλλαξε το παιχνίδι του. Δεν ήταν το ίδιο όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα όπως ήταν στο Παρίσι και αυτό είναι που του επέτρεψε να συνεχίσει να κερδίζει».

Το αστέρι το Μποντί, που έφτασε τα 300 γκολ ως επαγγελματίας μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στο Γιβραλτάρ, μίλησε σχετικά με την "πικρία" με τον Λουίς Ενρίκε την περασμένη εβδομάδα. «Οι συμπαίκτες μου και οι προπονητές μου πάντα μου ζητούν περισσότερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που περιμένουν τόσα πολλά από εμένα. Θέλω να συνεχίσω να προοδεύω και να βοηθήσω την ομάδα μου όσο καλύτερα μπορώ», υποστήριξε.

