Η αναμέτρηση της Μαρσέιγ απέναντι στη Λιλ αλλάζει ώρα λόγω... εκλογών

Το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία εισηγήθηκε ο αγώνας της Μαρσέιγ με τη Λιλ, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (22/03), να αλλάξει ώρα λόγω δημοτικών εκλογών.

Η Επαγγελματική Λίγκα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας (LFP) ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (04/03) το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής της Ligue 1, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ της Παρασκευής 20 Μαρτίου και της Κυριακής 22 Μαρτίου. Σε οκτώ αγώνες έχει οριστεί ημέρα και ώρα μετάδοσης, με μοναδική εξαίρεση το ματς της Μαρσέιγ με τη Λιλ, το οποίο παραμένει μη προγραμματισμένο.

Η αναμέτρηση είχε αρχικά καθοριστεί να διεξαχθεί στις 20:45 τοπική ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «L'Equipe», το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας και η Νομαρχία Μπους-ντι-Ρον έχουν απαγορεύσει στην LFP να προγραμματίσει τον αγώνα εκείνη την ώρα, καθώς οι δημόσιες αρχές επικαλούνται τον κίνδυνο αναταραχής που συνδέεται με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, ο δεύτερος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στις 20:00.

Η προεκλογική εκστρατεία στη Μασσαλία είναι πολύ τεταμένη εδώ και αρκετές εβδομάδες και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα διεξαχθεί ένας επαναληπτικός γύρος εκλογών.

Δεδομένου όμως, ότι η Λιλ παίζει τον δεύτερο αγώνα της για τη φάση των «16» του Europa League εναντίον της Άστον Βίλα την Πέμπτη 19 Μαρτίου, το παραπάνω παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί μόνο την Κυριακή στις 22.

Η LFP έχει προτείνει ως εκ τούτου στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και στην Νομαρχία Μπους-ντι-Ρον την έναρξη της αναμέτρησης στις 17:15, η οποία συμπίπτει με την ώρα διεξαγωγής των αγώνων Ρεν-Μετς και Παρί FC-Χάβρη.

Και τα τρια παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί να μεταδοθούν από την πλατφόρμα της Ligue 1+ και τώρα η Λίγκα περιμένει απάντηση από τις αρχές για να διαπιστώσει εάν θα αποδεχθούν αυτή τη λύση.