Όλο και πιο κοντά σε πισωγύρισμα... ολκής πλησιάζει ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σύμφωνα με τον Γάλλο ρεπόρτερ, Σαντί Αουνά, ξανασκέφτεται την πιθανότητα ανανέωσης στην Παρί Σεν Ζερμέν, εν μέρει και λόγω της διαφαινόμενης αποχώρησης του Νεϊμάρ.

Το μεταγραφικό παζάρι μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική του ευθεία και το σίριαλ του Κιλιάν Μπαπέ αντί να πλησιάζει στο τέλος του, ανανεώνεται διαρκώς με νέα επεισόδια και προμηνύει... ανατροπές.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες που βρισκόταν στον «πάγο» και έκανε προπονήσεις με το γκρουπ των «κομμένων» της Παρί Σεν Ζερμέν, ο γαλλικός σύλλογος επανέφερε τον Γάλλο σταρ στην πρώτη ομάδα έπειτα από τη γκέλα κόντρα στη Λοριάν, μιλώντας για εποικοδομητικές συζητήσεις των δύο πλευρών που είχαν ως αποτέλεσμα μια πρώτη βελτίωση στις σχέσεις τους.

Αυτή η εξέλιξη, όμως, φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, καθώς σύμφωνα με τον Γάλλο ρεπόρτερ του «Foot Mercato», Σαντί Αουνά, ο Κιλιάν Μπαπέ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο... κυβίστησης, με το να ανανεώσει τελικά στην Παρί!

Το δημοσίευμα αναφέρει πως σημαντικό παράγοντα στην αλλαγή πλεύσης του Γάλλου παίζει η διαφαινόμενη αποχώρηση του Νεϊμάρ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Αλ Χιλάλ κι έχει διαμηνύσει ήδη στον γαλλικό σύλλογο ότι θέλει να αποτελέσει παρελθόν στο τρέχον παζάρι. Παράλληλα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός και οι κινήσεις που πραγματοποίησε ο Λουίς Κάμπος στο τρέχον παζάρι «έψησαν» περισσότερο τον 24χρονο στράικερ, ο οποίος διακρίνει το κατάλληλο supporting cast για να αναλάβει αποκλειστικά πια τον ρόλο του απόλυτου πρωταγωνιστή.

Τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν, καθώς οι ιθύνοντες της Παρί εξακολουθούν να πιστεύουν πως ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι του 2024.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé (24) has now opened the possibility of extending his contract at PSG!



Neymar's pending departure and the players PSG signed this summer was an argument to convince the striker to stay, reports @Santi_J_FM. pic.twitter.com/2DVwR0cZcP