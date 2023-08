Ο Νεϊμάρ φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση-μαμούθ από την Αλ Χιλάλ και η πλευρά του βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές με τον σαουδαραβικό σύλλογο, ο οποίος περιμένει το τελικό «ναι» του Βραζιλιάνου.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν ενέδωσε στην αμύθητη προσφορά του 1,2 δισ. ευρώ. Ο Κιλιάν Μπαπέ είπε επίσης «όχι» στα 300 εκατομμύρια ευρώ για έναν χρόνο. Αυτή τη φορά, η Αλ Χιλάλ επιστρέφει για να «αρπάξει» τον έτερο σταρ της πρώην, πια, τριπλέτας της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς φέρεται να έχει καταθέσει νέα πρόταση-μαμούθ στον Νεϊμάρ και να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σαουδαραβικός σύλλογος, ο οποίος ηττήθηκε στον τελικό του Arab Cup από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει παρουσιάσει μια καθ' όλα δελεαστική προσφορά στον Βραζιλιάνο και έχει ήδη αποστείλει τα συμβόλαια στους εκπροσώπους του προκειμένου εκείνοι να εξετάσουν όλους τους όρους της συμφωνίας.

Η προοπτική αυτή φέρεται να εξιτάρει τον «Νέι», ο οποίος ενημέρωσε τη διοίκηση της Παρί ότι θα αποχωρήσει στο τρέχον παζάρι κι από κοινού ψάχνουν την κατάλληλη φόρμουλα για να το καταστήσουν εφικτό, μια κι έχει συμβόλαιο ως το 2025.

Σύμφωνα με τον Σάντι Αουνά του «Footmercato», η πρόταση που έχει δεχθεί αφορά ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ.

🚨🔴🔵🇧🇷 #Ligue1 |



◉ Al-Hilal propose plus de 100M€ par an à Neymar. Le père du joueur est d'accord. Les Saoudiens sont confiants et attendent le feu vert définitif du Ney.



◉ Les négociations avancent bien entre PSG-Hilal et devraient aboutir. Même si pour le moment il n'y… https://t.co/NmNqN6b0Pn pic.twitter.com/n1ncDaHmIj