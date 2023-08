Σύμφωνα με το RMC ο Λουίς Κάμπος και ο Λουίς Ενρίκε ενημέρωσαν τον Νεϊμάρ και τον Μάρκο Βεράτι, πως δεν υπολογίζονται και τους ζήτησαν να βρουν ομάδα.

Ο Νεϊμάρ και ο Μάρκο Βεράτι είναι... επίσημα στην transfer list της Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του RMC ο Λουίς Κάμπος και ο Λουίς Ενρίκε τους ενημέρωσαν, μαζί με τους Σάντσες, Εκετίκε και Μπερνάτ, πως δεν υπολογίζονται και τους ζητήθηκε να βρουν άμεσα ομάδα και να αποχωρήσουν.

Αμφότεροι δεν βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση των Παριζιάνων και δεν κλήθηκαν στην καθιερωμένη media day, όπως φυσικά και ο γνωστός... κομμένος, Κιλιάν Μπαπέ. Σύμφωνα με την τοποθέση των πρωταθλητών Γαλλίας ο Βραζιλιάνος ταλαιπωρείται από ενοχλήσει και ο Ιταλός από ίωση.

Τόσο ο Νεϊμάρ όσο και ο Βεράτι, έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία.

🔴🔵 Absents du dernier entraînement et pas conviés au media day, Neymar et Marco Verratti ont été convoqués parmi un groupe de joueurs par Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes les ont informés que le club ne comptait pas sur eux cette saison.