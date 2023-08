Η PSG έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεσή της να σπάσει το συμβόλαιο του Ουσμάν Ντεμπελέ έναντι 50 εκατ. ευρώ, μέσω επίσημης επιστολής στην Μπάρτσα, μια διαδικασία που αφήνει πλέον στον παριζιάνικο σύλλογο πέντε ημέρες για να ολοκληρώσει την υπόθεση.

Αν δεν υπάρξει μεγάλη ανατροπή, ο Ουσμάν Ντεμπελέ θα είναι παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν εντός της εβδομάδας!

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας ενεργοποίησε τον μηχανισμό της ρήτρας αποδέσμευσης του Γάλλου επιθετικού της Μπάρτσα. Μπορεί να έχασε τη μάχη με τον χρόνο, έβαλε όμως τις ισπανικές Αρχές να καταγράψουν την πρόθεσή της να πληρώσει τα 50 εκατ. ευρώ που πρέπει για να αποδεσμευτεί ο Ντεμπελέ. Συγκεκριμένα, και ενώ πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν το βράδυ της Δευτέρας ότι δεν θα γίνει χρήση του μηχανισμού αυτού, στάλθηκε επιστολή στην Μπαρτσελόνα με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεση του παίκτη να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του που έχει διάρκεια μέχρι το 2024.

Αυτή η τυπική διαδικασία ανοίγει μια περίοδο πέντε ημερών για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών με τον παίκτη και την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, όπως έγινε για παράδειγμα το 2017 όταν ο Νεϊμάρ έφτασε για 222 εκατ. ευρώ. Η προσέγγιση αυτή έρχεται καθώς ο παίκτης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για το tour προετοιμασίας της Μπάρτσα, έχει γνωστοποιήσει οριστικά την απόφασή του να υπογράψει στην Παρί!

Η μεταγραφή είναι πλέον στην τελική ευθεία, αλλά οι όροι της μένει να επιβεβαιωθούν, διότι η PSG και η Μπάρτσα θα ξεκινήσουν συζητήσεις για να καταλήξουν σε ένα συμφέρον deal εκτός του πλαισίου της ρήτρας αποδέσμευσης.

Αυτό θα μπορούσε να αφορά σε ένα υψηλότερο ποσό, αλλά θα προσφέρει το πλεονέκτημα ότι θα επιτρέψει να τεθούν σε εφαρμογή διαφορετικοί τρόποι πληρωμής, ενώ ο σύλλογος που παραβιάζει τη ρήτρα αποδέσμευσης πρέπει να καταβάλει άμεσα το σύνολο της αποζημίωσης.

Η επιστολή ενεργοποίησης της ρήτρας που στάλθηκε τη Δευτέρα προσφέρει μια προθεσμία για την PSG, η οποία θα προτίθεται να διακανονίσει το ποσό αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους Καταλανούς, έτσι ώστε ο Ντεμπελέ να είναι, ό,τι και να συμβεί, Παριζιάνος από εδώ και πέρα.

Dembélé clarity ⚠️🇫🇷



PSG have NOT activated La Liga €50m exit clause for Ousmane — expired and now valid for €100m.



By sending formal letter to Barça, PSG activated a ‘private’ clause.



It makes Dembélé available for same amount, €50m.



