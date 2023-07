Σύμφωνα με το SkySports, οι εκπρόσωποι του Κιλιάν Μπαπέ ασκούν πίεση στον Γάλλο σούπερ σταρ ώστε να συζητήσει έστω μία ενδεχόμενη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ.

Το SkySports και ο Κέιβ Σόλχικολ αποκάλυψαν ότι οι εκπρόσωποι του Κιλιάν Μπαπέ προσπαθούν να πείσουν τον Γάλλο σούπερ σταρ να καθίσει έστω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Αλ Χιλάλ, αφού κρίνουν πως είναι αρκετά συμφέρουσα την προσφορά της με βάση την παρούσα κατάσταση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποδέχθηκε την Δευτέρα (24/07) την πρόταση των 300 εκατ. ευρώ από την Αλ Χιλάλ, ωστόσο ο Μπαπέ δεν θέλησε ούτε καν να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του στην Σαουδική Αραβία τονίζοντας πως προτιμάει να κάτσει στον πάγκο για έναν ολόκληρο χρόνο. Η αραβική ομάδα προσέφερε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή 700 εκατ. ευρώ για έναν χρόνο, συμβόλαιο ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

PSG representatives are urging Mbappé to sit down with Al Hilal over a proposed move to Saudi Arabia.



