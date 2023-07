Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν υπολογίζεται από την Παρί Σεν Ζερμέν και σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας κινεί ήδη τις διαδικασίες για τη μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού με προορισμό την Αλ Χιλάλ.

Τα περιθώρια στενεύουν και η αγωνία κορυφώνεται για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ, το οποίο μοιάζει σχεδόν αδύνατον να είναι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο γαλλικός σύλλογος τον απέκλεισε από την προετοιμασία επί ασιατικού εδάφους και κατέστησε σαφές πως δεν τον υπολογίζει, επιθυμώντας να τον ξεφορτωθεί με πώληση το συντομότερο δυνατόν. Και στο άκουσμα αυτής της είδησης, οι Σαουδάραβες έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά, βάζοντας μπροστά τις μηχανές για να υπογράψουν τον 25χρονο σταρ!

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Γάλλος ρεπόρτερ, Σαντί Αουνά, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ψάχνει τη μεταγραφή του Μπαπέ με προορισμό την Αλ Χιλάλ και είναι διατεθειμένη να προσφέρει γη και ύδωρ στον Γάλλο επιθετικό από τη στιγμή που δεν κατάφερε να πείσει τον Λιονέλ Μέσι νωρίτερα στο τρέχον καλοκαίρι. Ακόμα και για συμβόλαιο ενός έτους, καθώς υπάρχουν πάντα οι φήμες πως έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το 2024.

Το περιβάλλον του Μπαπέ εξακολουθεί να επιμένει πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησης από την Παρί και πως ο ίδιος θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του στους πρωταθλητές Γαλλίας, ωστόσο, οι ιδιοκτήτες από το Κατάρ διατηρούν αντίθετη άποψη κι έχουν διατάξει την απομάκρυνσή του παίκτη από φέτος, με τη διοίκηση να μην ασκεί κανένα «βέτο» και να είναι ανοιχτή σε κάθε προσφορά ανεξαρτήτως ομάδας ή χώρας. Όπερ και σημαίνει ότι δεν θα εμπόδιζε τυχόν deal με κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μπαπέ, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει από την πλευρά του πως στόχος του είναι η παραμονή στην Ευρώπη.

