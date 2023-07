«Βόμβα» με Μπαπέ: Η Παρί Σεν Ζερμέν τον άφησε εκτός προετοιμασίας και του βάζει... πωλητήριο!

Δραστικά μέτρα παίρνει η Παρί Σεν Ζερμέν αναφορικά με την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ, τον οποίο «έκοψε» από το tour της προετοιμασίας της στην Ιαπωνία, τη στιγμή που δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην πώλησή του.

Για τα... καλά στην αντεπίθεση περνάει η Παρί Σεν Ζερμέν στο θέμα του Κιλιάν Μπαπέ. Η διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας εξάντλησε την υπομονή της όσον αφορά το τελεσίγραφο που είχε στείλει στον Γάλλο σταρ και πλέον του δείχνει την πόρτα της εξόδου.

Ο 24χρονος είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τον σύλλογο το επόμενο καλοκαίρι, ενδεχόμενο που ούτε καν ήθελαν να σκεφτούν στην Παρί. Κι από τη στιγμή που ο Μπαπέ δεν ανανεώνει, το club προχώρησε σε δραστικά μέτρα, αφήνοντάς τον εκτός προετοιμασίας.

Όπως έγινε γνωστό από αρκετά Μέσα το βράδυ της Παρασκευής (21/07) ο σταρ των Παριζιάνων δεν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Ιαπωνία για το tour της προετοιμασίας ενώ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί αποφάσισε πως ο 24χρονος άμεσα μπαίνει και επίσημα στη... βιτρίνα της μεταγραφικής αγοράς, με τον σύλλογο να επιθυμεί να τον πουλήσει πάση θυσία.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #Mbappé



Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.



PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx