Αλ Κελαϊφί για Μπαπέ: «Δεν σκοπεύουμε να χάσουμε ως ελεύθερο τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου»

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σε δηλώσεις του κατά την παρουσίαση του Λουίς Ενρίκε ξεκαθάρισε πως η Παρί Σεν Ζερμέν δεν σκοπεύει να χάσει ως ελεύθερος τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.

Το «σίριαλ» για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής οι δυο πλευρές κρατάν σταθερή την στάση τους. Ο Γάλλος σούπερ σταρ θέλει να φύγει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος και η Παρί Σεν Ζερμέν επιμένει πως ο παίκτης είτε θα ανανεώσει είτε θα πουληθεί.

Ο πρόεδρος του κλαμπ, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, παρουσίασε τον Λουίς Ενρίκε και στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε και για το θέμα του Μπαπέ, τονίζοντας: «Δεν θέλουμε να αφήσουμε τον Μπάμε να φύγει ελεύθερος το 2024. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Αν ο Κιλιάν θέλει να μείνει, αυτό θέλουμε και εμείς. Αλλά θα πρέπει να υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Δεν θέλουμε να χάσουμε ως ελεύθερο τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αυτό είναι αδύνατο. Ο ίδιος ο Μπαπέ μας έχει μεταφέρει ότι δεν θα φύγει σαν ελεύθερος. Αν άλλαξε γνώμη, αυτό δεν είναι δικό μου λάθος».

🚨 Al Khelaifi on Mbappé: “We do NOT want him to leave for free in 2024”.



“Our position is clear. If Kylian wants to stay, we want him to stay. But he needs to sign a new contract”.



“We don’t want to lose the best player in the world for free, it’s impossible”. pic.twitter.com/2n53QcOSLg