Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν: Πρόβλημα στον αχίλλειο ο Εκιτικέ, αποχώρησε με φορείο
«Πάγωσε» το «Anfield» στο 30ο λεπτό της ρεβάνς της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Ο Ούγκο Εκιτικέ έπεσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, καθώς στην προσπάθεια του να κινηθεί προς την μπάλα φαίνεται πως τραυματίστηκε στον αχίλλειο, καθώς έπιανε εκείνο το σημείο του ποδιού του.
Όπως είναι προφανές ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Άρνε Σλοτ δεν μπορούσε να συνεχίσει στο ματς, αποχώρησε με φορείο και άφησε τη θέση του στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε... αναγκαστικά από τον προπονητή του.
Φυσικά η ανησυχία στις τάξεις των Reds ήταν μεγάλη, καθώς στο ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού η Λίβερπουλ θα χάσει για πολλούς μήνες έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της, ενώ παράλληλα ο Γάλλος επιθετικός θα χάσει το Μουντιάλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.