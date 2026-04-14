Ο Ούγκο Εκιτικέ αποχώρησε στο 31ο λεπτό του Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας τραυματιστεί πιθανότατα στον αχίλλειο.

«Πάγωσε» το «Anfield» στο 30ο λεπτό της ρεβάνς της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Ο Ούγκο Εκιτικέ έπεσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, καθώς στην προσπάθεια του να κινηθεί προς την μπάλα φαίνεται πως τραυματίστηκε στον αχίλλειο, καθώς έπιανε εκείνο το σημείο του ποδιού του.

Όπως είναι προφανές ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Άρνε Σλοτ δεν μπορούσε να συνεχίσει στο ματς, αποχώρησε με φορείο και άφησε τη θέση του στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε... αναγκαστικά από τον προπονητή του.

Φυσικά η ανησυχία στις τάξεις των Reds ήταν μεγάλη, καθώς στο ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού η Λίβερπουλ θα χάσει για πολλούς μήνες έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της, ενώ παράλληλα ο Γάλλος επιθετικός θα χάσει το Μουντιάλ.

Στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ ο Εκιτικέ μετράει 17 γκολκαι 6 ασίστ σε 44 εμφανίσεις.