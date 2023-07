Ανακοίνωσε και Ασένσιο μετά τον Σκρίνιαρ η Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν «χτύπησε» και δεύτερη φορά την Πέμπτη αφού προχώρησε στην επισημοποίηση της μεταγραφής του Ασένσιο.

Μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση για την πρόσληψη του Λουίς Ενρίκε, η Παρί Σεν Ζερμέν γνωστοποίησε τις δύο πρώτες μεταγραφικές της κινήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μίλαν Σκρίνιαρ, έφτασε και σε κείνη του Μάρκος Ασένσιο.

Ο 27χρονος Ισπανός εξτρέμ έμεινε ελεύθερος μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην Ρεάλ Μαδρίτης την 1η Ιουλίου, όμως τα είχε βρει με την Παρί Σεν Ζερμέν πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία αυτή.

Ο Μάρκος Ασένσιο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον παριζιάνικο σύλλογο

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Marco Asensio.



The Spanish forward joins the Parisian club on a three-year deal through to June 2026.#WelcomeAsensio https://t.co/TtYQUGK3mW