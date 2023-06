Ο Μάρκο Ασένσιο συμφώνησε οριστικά με την Παρί Σεν Ζερμέν για συμβόλαιο μέχρι το 2027 και αποχωρεί οριστικά από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από οκτώ χρόνια.

Σε «διαζύγιο» οδηγούνται ο Μάρκο Ασένσιο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δυο πλευρές επί σειρά μηνών ήταν σε επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας τους, όμως εν τέλει δεν τα βρήκαν και ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποχωρεί.

Ο 27χρονος εξτρέμ έχει ήδη βρει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη, καθώς συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν! Η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι διεκδίκησε τον Ασένσιο, όμως δεν μπορούσε να «ματσάρει» την προσφορά των Καταριανών. Ο διεθνής Ισπανός θα βάλει το συμβόλαιο του σε τετραετές συμβόλαιο, έως το 2027 με απολαβές της τάξης των δέκα εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

