Ο Λούκας Ερναντές βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από την Μπάγερν, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο σύλλογος «δεν θα στέκεται πλέον εμπόδιο στην αποχώρησή του», δεδομένης της απόκτησης του Κιμ Μιν-Τζε από τη Νάπολι.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν αρχικά, σύμφωνα με την L'Equipe, «απρόθυμη να πουλήσει» τον Γάλλο διεθνή Λούκας Ερναντές και στο παρελθόν είχε «σταθεί εμπόδιο στην αποχώρησή του», με τον παίκτη να βρίσκεται εδώ και καιρό κοντά σε μια πιθανή έξοδο από τους πρωταθλητές Γερμανίας. Η Μπάγερν πάντα θα ήταν απρόθυμη να αποχωριστεί το αστέρι της, ο οποίος μόλις πρόσφατα επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον τραυματισμό του στον χιαστό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Αλλά η L'Equipe υποστηρίζει τώρα ότι οι Βαυαροί «είναι διατεθειμένοι να εγκρίνουν την αποχώρηση του Ερναντές» με τον σύλλογο να πλησιάζει τον Κιμ Μιν-Τζε, αφού φαίνεται να έχει κερδίσει τη Γιουνάιτεντ στην κούρσα για την υπογραφή του αμυντικού με αξία 56 εκατομμυρίων λιρών. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει σχετικά πως η PSG και ο Ερναντές έχουν συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου και οι Γάλλοι θα μιλήσουν με τους πρωταθλητές Γερμανίας αργότερα μέσα στην εβδομάδα για να ξεκαθαρίσουν τη συμφωνία για τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα twitterαρε ότι: «Η Παρί Σεν Ζερμέν σφράγισε προφορική συμφωνία για τους προσωπικούς όρους με τον Λούκας Ερναντές. Ο σύλλογος ελπίζει να προχωρήσει σε συζητήσεις με την Μπάγερν την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι πλέον ανέγγιχτος με το νέο διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερν, καθώς η κατάσταση είναι πολύ ξεκάθαρη: επέκταση του συμβολαίου ή αποχώρηση τώρα».

Paris Saint-Germain have sealed verbal agreement on personal terms with Lucas Hernandez. Club hopes to advance in talks with Bayern next week. 🔴🔵 #PSG



He's no longer untouchable with new Bayern board as the situation is very clear: extend the contract or leave now. pic.twitter.com/KwzG4vRprl