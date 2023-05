Απών από την εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Ποδοσφαιριστών Γαλλίας για τους κορυφαίος της φετινής σεζόν ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος προτίμησε... συναυλία των Coldplay στη Βαρκελώνη.

«Φευγάτος» από την Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πιθανότατα μετράει τις τελευταίες του εβδομάδες στο Παρίσι.

Ο Αργεντινός αποτελεί εδώ και καιρό ξένο σώμα στο κλαμπ και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ισπανία επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του στη Μπαρτσελόνα, ψάχνοντας στο μεταξύ διάστημα αφορμές για να επιστρέψει στην αγαπημένη του πόλη.

Τελευταίο και τρανό παράδειγμα η απόφασή του να παραστεί σε συναυλία των Coldplay στη Βαρκελώνη, την ίδια ώρα που η Ένωση Ποδοσφαιριστών Γαλλίας (UNFP) οργάνωνε εκδήλωση για τους κορυφαίους της φετινής σεζόν.

Συμπαίκτες του μάλιστα όπως οι Κιλιάν Μπαπέ και Νούνο Μέντες βραβεύτηκαν στα σχετικά Gala, με τον πρώτο να ανακηρύσσεται ως ο παίκτης της σεζόν στη Ligue 1, ενώ ο δεύτερος ως καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.

Τους δυο «Παριζιάνους» συνόδεψε στην εκδήλωση ο Ασράφ Χακίμι, σε αντίθεση με τον Λιονέλ Μέσι που επέλεξε μια μουσική βραδιά στην ισπανική πόλη.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. 🏟️🎶 #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ⤵️🎥 pic.twitter.com/Kqia0eWXR0