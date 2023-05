Οργισμένοι φίλοι της Παρί έξω από το σπίτι του Νεϊμάρ: «Φύγε από την ομάδα μας!» (vid)

Απίστευτα πράγματα στις τάξεις της Παρί Σεν Ζερμέν, με μια μερίδα του κόσμου της ομάδας να διαμαρτύρεται και να φωνάζει έξω από το σπίτι του Νεϊμάρ, ζητώντας την αποχώρηση του Βραζιλιάνου.

Έχει... ξεφύγει η κατάσταση στην Παρί Σεν Ζερμέν! Μετά την είδηση της διαφαινόμενης αποχώρησης του Μέσι από τους Παριζιάνους ορισμένοι αγανακτισμένοι οπαδοί τα «έχωσαν» στη διοίκηση του συλλόγου και στον Αργεντινό σταρ. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς όπως φαίνεται δεν έμειναν εκεί, αφού αργότερα κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Νεϊμάρ! «Φύγε από την ομάδα μας», φώναζαν οργισμένοι, κάνοντας ξεκάθαρα όσα σκέφτονται για τον Βραζιλιάνο.

🚨 PSG fans went to Neymar's house to demand he leaves the club. 👀



🗣️ “Neymar, get out! Neymar, get out!"



(🎥 @parisientimes)pic.twitter.com/RJjZdTfo3s