Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο επιχείρησαν να δώσουν «έξτρα» ώθηση για το κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στη Μαρσέιγ οι χιλιάδες φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στην ανοιχτή της προπόνηση.

Το... μπάσιμο της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1 το 2023 δεν ήταν και το καλύτερο, με τη 2η Μαρσέιγ να έχει μειώσει στο -5 την απόστασή της από την κορυφή και την Κυριακή (26/02-21:45) να έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο -2 σε περίπτωση που πάρει τη νίκη στο μεταξύ τους ντέρμπι.

Κάπως έτσι λοιπόν, περίπου 30.000 φίλοι των πρωταθλητών Γαλλίας θέλησαν να... ζεστάνουν τους παίκτες τους εν όψει του κρίσιμου ματς και σίγουρα το κατάφεραν, δημιουργώντας φανταστική ατμόσφαιρα με καπνογόνα και συνθήματα στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας.

The atmosphere at the end of PSG’s open training session this afternoon - attended by more than 30,000 fans.



