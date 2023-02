Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Παρί Σεν Ζερμέν, που ηττήθηκε με 3-1 από τη Μονακό, με τον Πρεσνέλ Κιμπεμπέ να ζητά συγγνώμη με... ντουντούκα από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο Πριγκιπάτο.

Δυνατό «χαστούκι» δέχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, λίγο πριν τα σημαντικά παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League, αφού γνώρισε την ήττα με 3-1 στην έδρα της Μονακό. Όσοι οπαδοί της ταξίδεψαν μέχρι τον γαλλικό νότο δικαιολογημένα απογοητεύτηκαν από τα όσα είδαν στο γήπεδο. Μετά τη λήξη του ματς πάντως, ο στόπερ της ομάδας, Πρεσνέλ Κιμπεπέ, χρησιμοποιώντας... ντουντούκα απολογήθηκε προς αυτούς εκ μέρους του ίδιου και των συμπαικτών του.

Tension emerging post-Monaco’s victory over PSG.



🔵 No player initially went to the away fans to apologise for the loss

🔴 Donnarumma then was the only 1, despite being told by Marquinhos not to as the fans were “upset”

🔵 Kimpembe comes out to apologise pic.twitter.com/TLL6vMuxYF