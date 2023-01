Σε ηλικία 40 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Μοντέστ Εμπαμί, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν και Μαρσέιγ.

Ακόμη ένας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή. Όπως επιβεβαίωσαν διαφορά γαλλικά Μέσα αλλά και η ίδια η Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μοντέστ Εμπαμί το πρωί του Σαββάτου (07/01) άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 40 ετών.

Ο Καμερουνέζος μέσος κέρδισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη χώρα του το 2000 και έπαιξε για δύο μεγάλους γαλλικούς συλλόγους, στην Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ 2003 και 2006 και στη Μαρσέιγ για τις τρεις ακόμα σεζόν. Ο Εμπαμί επίσης πανηγύρισε δύο Κύπελλα με τους Παριζιάνους.

Στη συνέχεια, μετά από ένα πέρασμα στην Αλμερία η καριέρα του πήρε φθίνουσα πορεία, ενώ μέχρι σήμερα κατοικούσε στη Χάβρη της Βόρειας Γαλλίας.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.



The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl