Η Λανς νίκησε την Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον οι πρωταθλητές νιώθουν «καυτή» την ανάσα της ομάδας του Εζ. Πώς το απόλυτο outsider δείχνει ικανό να αμφισβητήσει την παντοκρατορία των Παριζιάνων και να γράψει το δικό του παραμύθι;

Όταν εκείνη η παρέα σχολιαρόπαιδων αντάλασσε πασούλες στην Place Verte κάθε απόγευμα, δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως σχεδόν 120 χρόνια αργότερα η μικρή τους ομάδα θα μαγνήτιζε τα ποδοσφαιρικά βλέμματα της Ευρώπης. Πώς να περάσει από το μυαλό τους ότι ο σύλλογος τον οποίο τα πρώτα χρόνια «έτρεχαν» οι γονείς τους θα ταξίδευε το όνομα του τόπου τους στα αυτιά των απανταχού φίλων του αθλήματος.

Τα χέρια των κατοίκων της πόλης για χρόνια ήταν μαυρισμένα από τους τόνους άνθρακα που αναδύονταν από το υπέδαφός της. Πλέον, με τον Φρανκ Εζ στο τιμόνι της Λανς, τα ίδια χέρια δείχνουν έτοιμα να αγγίξουν, έστω και δειλά, το σχεδόν αδιαμφίσβητο στέμμα της Παρί Σεν Ζερμέν και του γαλλικού πρωταθλήματος.

Όταν η Λανς το 2021 πλασαρίστηκε στην πρώτη επτάδα της Ligue 1, έχοντας μόλις επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία, αρκετοί πίστεψαν πως τρύπησε το ταβάνι της. Την επόμενη χρονιά κατάφερε το ίδιο, και μετά και την πώληση μερικών υπερπολύτιμων μονάδων της, πολλοί «υπέγραφαν» το τέλος του δικού της παραμυθιού. Φέτος ωστόσο, η ομάδα του γαλλικού βορρά έχει βαλθεί να... κλείσει τα στόματα όσων την αμφισβήτησαν ή δεν την πίστεψαν αρκετά και να φτάσει ως το τέλος.

Και πιο σπουδαία δήλωση προθέσεων από την εντυπωσιακή νίκη με 3-1 απέναντι στην υπέρλαμπρη πρωτευουσιάνα πρωταθλήτρια δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Οι Λενσουά διέλυσαν το ποδαρικό της Παρί, έγιναν... Άγιοι Βασίληδες για τους φίλους τους, μα πιο σημαντικά «φώναξαν» πως στη Ligue 1 φέτος υπάρχει κούρσα, αφού βρίσκονται στο -4 από την κορυφή.

Όλα ξεκίνησαν από το μαγικό ραβδί του Φρανκ Εζ, που από το 2017 βρίσκεται στον σύλλογο και από το 2020 στην πρώτη ομάδα. Ο 51χρονος είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους προπονητές στην Ευρώπη, ικανός να προσαρμόζεται σε συστήματα και καταστάσεις, μα και να παίρνει το καλύτερο από τους παίκτες του. «Είχαμε την κατάλληλη ποικιλία στις επιθέσεις μας. Σκοράραμε γκολ σε οργανωμένη επίθεση, σε αντεπίθεση αλλά και μετά από άμεση πίεση», δήλωσε μετά τη νίκη επί της Παρί, φανερώνοντας πόσα ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του.

Φυσικά, κανένας κόουτς δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς σταθερές βάσεις. Βάσεις τις οποίες ο σύλλογος φροντίζει να προσφέρει με τρόπο που ακόμα και τα ελίτ club της ηπείρου θα ζήλευαν. Η Λανς λειτουργεί με φοβερά σύγχρονα στάνταρ, έχοντας ως γνώμονα τη βιωσιμότητά της και όπλο την έξυπνη στελέχωση. Το καλοκαίρι, οι κάτι παραπάνω από πολύτιμοι, Ντουκουρέ, Κλος και Καλιμουεντό είπαν «αντίο», με τους δύο πρώτους να παίρνουν μεταγραφές για Κρίσταλ Πάλας και Μαρσέιγ αντίστοιχα και τον τελευταίο να επιστρέφει στην Παρί μετά τον διετή δανεισμό του.

Πρόβλημα ουδέν για τους Λανσουά, οι οποίοι είχαν ήδη στοχεύσει στους κατάλληλους αντικαταστάτες και προσέφεραν ταχύτατα στον Εζ, τους Οπεντά και Σαμέντ που ήδη λάμπουν, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα μετά το καλοκαίρι είχε καθαρό κέρδος που άγγιξε σχεδόν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γάλλος κόουτς καταφέρνει με συνέπεια να παίρνει πιο σπουδαία πράγματα από όσα φαινομενικά υποδηλώνουν οι μονάδες του και με όμορφο ποδόσφαιρο έχει φτάσει την ομάδα να φλερτάρει με την κορυφή.

Πέρα από όσα συμβαίνουν στις τέσσερις γραμμές πάντως, είναι κάτι παραπάνω από φανερό πως ο Εζ έχει δημιουργήσει στενούς προσωπικούς δεσμούς ανάμεσα στους παίκτες του και ίσως αυτό να είναι από τα σημαντικότερα συστατικά της φοβερής πορείας της Λανς, που μέχρι στιγμής έχει γνωρίσει μόλις μια ήττα στο πρωτάθλημα. Εννοείται πως σε αυτό το «κοκτέιλ» τον ρόλο τους έχουν παίξει και οι οπαδοί της ομάδας οι οποίοι δικαιολογημένα είναι πιο ενθουσιασμένοι από ποτέ.

Μετά τη νίκη απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Εζ και οι παίκτες του πανηγύρισαν με την ψυχή τους μαζί με τους φιλάθλους τους, με τον Γάλλο κόουτς να... στάζει coolness, παίρνοντας το μικρόφωνο και δίνοντας το έναυσμα των συνθημάτων.

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που οι ξεχωριστοί δεσμοί του γκρουπ έγιναν φανεροί. Την περυσινή σεζόν, όλη η ομάδα «έπνιξε» στις αγκαλιές τον δακρυσμένο Τζόναθαν Κλος, τη στιγμή της ανακοίνωσης της κλήσης του στην εθνική ομάδα.

