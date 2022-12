Ο Νεϊμάρ αθωώθηκε από το δικαστήριο για την υπόθεση οικονομικής απάτης σχετικά με την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ κατηγορούταν μαζί με τον πατέρα και τον ατζέντη του, καθώς και τους Σάντρο Ροσέλ και Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου (τότε μέλη του ΔΣ της Μπαρτσελόνα) για παραποίηση στοιχείων κατά την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από την Σάντος στην Μπαρτσελόνα το 2013.

Σήμερα το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του σχετικά με την αθωότητα του Νεϊμάρ, αφού δεν αποδείχθηκε κατά τη δίκη πως υπήρξε κάποια παρατυπία στο συμβόλαιο ή πως υπήρχε δόλος για να προκληθεί βλάβη προς την εταιρεία DIS, που διατηρούσε τότε το 40% των δικαιωμάτων του.

Θυμίζουμε πως ο εισαγγελέας είχε αποσύρει τις κατηγορίες του στα τέλη Οκτωβρίου, παρ' ότι αρχικά είχε ζητήσει την τιμωρία με δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ.

