Η Παρί Σεν Ζερμέν μετέτρεψε σε μεσημεριανό... περίπατο το τελευταίο της ματς πριν από το Μουντιάλ κόντρα στην Οσέρ (5-0), με βασικούς τους Μέσι, Νεϊμάρ, Μπαπέ (ένα γκολ) και πρωταγωνιστές τους Σολέρ, Μέντες και Εκιτικέ.

Στο +5 από τη 2η Λανς οριοθέτησε τη διαφορά της η Παρί Σεν Ζερμέν ενόψει της διακοπής για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και το έκανε δια περιπάτου, σκορπίζοντας την Οσέρ με 5-0, σε ένα ματς από το οποίο δεν έλειψαν παρά την επικείμενη παρουσία τους στο Κατάρ οι μεγάλοι της αστέρες, Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σταρ ήταν, μάλιστα, εκείνος που άνοιξε τον χορό των γκολ στο 11' από ασίστ του επίσης «μουντιαλικού», Νούνο Μέντες, ο οποίος στο 51' μοίρασε και δεύτερη ασίστ για τον Κάρλος Σολέρ (στην αποστολή της Ισπανίας) που έγραψε το 2-0.

Mbappe goal🔥



The pass from Messi isn't even surprising atp...been doing that all season🐐 pic.twitter.com/YLuLI8dTM9