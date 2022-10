Η Παρί Σεν Ζερμέν επανήλθε δριμύτερη μετά τη γκέλα κόντρα στην Ρεμς, καθώς με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ επικράτησε 1-0 της Μαρσέιγ στο Classique και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή.

Ενόψει της εκκίνησης της σεζόν προειδοποιούσε προς πάσα κατεύθυνση πως φέτος κάθε φορά που θα σουτάρει θα βρίσκει δίχτυα... Μια υπόσχεση που αν μη τι άλλο έχει τηρήσει στο έπακρο σε αυτό το πρώτο δίμηνο, φτάνοντας αισίως τα 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά το τελευταίο το κρατούσε για μια... ειδική περίσταση, για το Classique απέναντι στη Μαρσέιγ. Με τον Νεϊμάρ λοιπόν να δίνει συνέχεια στα γκολ και στις αποστομωτικές εμφανίσεις, η Παρί επιβλήθηκε στο ντέρμπι 1-0 των Μασσαλών που αγωνίζονταν με δέκα από το 72΄και διατηρήθηκε μόνη στην κορυφή της Ligue 1.

Οι Παριζιάνοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και απείλησαν για πρώτη φορά στο 6΄με τον Χακίμι, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Πάου Λόπεθ. Μια συνθήκη μάλιστα που αντιμετώπισαν οι περισσότεροι σταρ των γηπεδούχων, καθώς ο Ισπανός τερματοφύλακας δήλωνε πανταχού παρών κρατώντας τη Μαρσέιγ ζωντανή. Στα... χασομέρια το πρώτου μέρους ωστόσο, ο Νεϊμάρ κατάφερε να βρει τρόπο να τον νικήσει μέσα από την περιοχή για το 1-0, στην πρώτη ασίστ του Κιλιάν Μπαπέ στη φετινή περίοδο (45+1΄).

Might not get the recognition he deserves, look how clean Verratti recovers the ball to create what ended in the Neymar goal, so underrated. pic.twitter.com/tLlRGIfZph